Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
12:03
Bakan Kacır sona geldik diyerek duyurdu: Bir otomotiv firması daha Türkiye'ye geliyor...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin doğrudan sermaye yatırımları açısından önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak " BYD'ye Manisa'da yer tahsisini tamamladık. İzin başvurularını gerçekleştirdik. 160 hektarlık alandan söz ediyoruz." dedi. Bakan Kacır, Chery'nin Türkiye'ye yatırımı konusunda son aşamaya geldiklerini duyurdu.