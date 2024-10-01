Bakan Kacır sona geldik diyerek duyurdu: Bir otomotiv firması daha Türkiye’ye geliyor...

"262 MİLYAR DOLARLIK İHRACATIN 100 MİLYARINI AVRUPA'YA YAPIYORUZ"



Siber riskler açısından kontrol ve denetim açısından yeni adımlar atıyoruz. 262 milyar dolarlık ihracatın 100 milyarını Avrupa'ya yapıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde hizmetleri kamu kurumlarına sunmaya devam ediyoruz. Endüstriyel ürünlerin siber güvenliğine ilişkin üzerimize düşecek görevleri hazırlamadayız.

Türkiye doğrudan sermaye yatırımları açısından önemli başarılar elde etti. Küresel doğrudan sermayede payımız yüzde 0.2'yken yüzde 1'in üzerine çıktı. Yeni teknolojilerin Türkiye'de üretilmesini önemsiyoruz. Sadece batılı ülkelerden değil, son dönemde yüksek teknoloji alanında atak yapan Çin'den de doğrudan yatırımları artırma gayretimiz var. Çin seyahati yapmıştım, ana hedefi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde Türkiye'ye yatırım çekmekti. 93 milyon otomobil üretildi, 30 milyonu Çin'de üretildi.

Özellikle elektrikli araçların toplamının 25 milyonu Çin'de. Ölçek ekonomisinin getirdiği verimlilikle ileri seviyede kullanarak liderlik düzeyine gelmiştir. 35 milyar dolar Türkiye'nin yıllık otomotiv ihracatı var. 100'den fazla tedarikçi var. Türkiye'de bu sektörün kuvvetini sürdürmesi çok önemli.

Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar BYD'nin Türkiye'de yatırım kararını ilan etmesiyle sonuçlandı. BYD'ye Manisa'da yer tahsisini tamamladık. İzin başvurularını gerçekleştirdik. 160 hektarlık alandan söz ediyoruz. Ar-Ge merkezi, 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak. Nihayetinde Türkiye yüksek teknolojide çok önemli adım atmış olacak. BYD 4 milyona yakın araç üretecek, yeni nesil araçlar.