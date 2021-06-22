2021 yılının ilk yarısı geride kalıyor ve bu nedenle emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ile birlikte verilecek olan zamlı emekli maaşı için zam oranları ve rakamlar da belli oluyor. 2021 yılındaki ilk 5 aylık enflasyon verileri ışığında, ekonomi uzmanları olası emekli maaşı zam oranını açıkladı ve merak edilen soruları yanıtladı. Zamlı maaşlara günler kala edinilen son bilgilere göre, 2021 emekli maaşı zammı ne kadar olacak ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, Kurban Bayramı öncesi açıklanacak emekli maaşı zammı oranı ile ilgili son dakika haberleri...