Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 06:33
Belediyelerdeki vurgunun yuvalandığı yer iştirakler! Yasal düzenleme Hükümet'in gündeminde
SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında Son zamanlarda hemen her gün bir belediyede meydan gelen yolsuzluk, rüşvet, irtikap operasyonlarıyla ilgili önemli bir detaya dikkat çekti. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvetin iştirakler üzerinden döndürüldüğünü vurgulayan Güngör konuyla ilgili olarak; "Herhangi bir belediye kendi bünyesinde şirket kurmak yerine iş insanlarına firma kurdurup onları belediyeye bağışlatıyor. Böylece, yasal mevzuatın arkasından dolanıp, merkezi idarenin denetiminden kaçıyor." dedi.