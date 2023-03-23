BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:29

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...