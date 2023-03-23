Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:29

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 25 Nisan 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim-zam haberi beklenmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim geldi. 25 Nisan salı gününden geçerli olmak üzere de 0,47 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20.18 TL
Ankara 20.54 TL
İzmir 20.61 TL

SON DAKİKA