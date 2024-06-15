Giriş Tarihi: 15.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
10:18
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları 8 gün önce motorin fiyatları ve benzin fiyatı tarafına gelen indirim ile gerilemesinin ardından 2 gün önce mazot fiyatı için gelen zam ile tekrar yükseldi. Peki BRENT'teki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son yükselişlerden etkilendi mi? Bayram öncesi indirim, zam var mı? Mazot fiyatı için gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...