BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) üzerinde etkili olan brent petrol bugün geriledi. 11 gün önce 78 doların altına sarkan BRENT, şimdilerde 82 doların üstünde işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları da bu yükselişin etkisiyle yükseldi. Peki sektör temsilcilerinden benzin ve mazot fiyatı için gelen indirim, zam var mı?