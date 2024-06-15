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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:18

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 8 gün önce motorin fiyatları ve benzin fiyatı tarafına gelen indirim ile gerilemesinin ardından 2 gün önce mazot fiyatı için gelen zam ile tekrar yükseldi. Peki BRENT'teki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları son yükselişlerden etkilendi mi? Bayram öncesi indirim, zam var mı? Mazot fiyatı için gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı (motorin fiyatları) üzerinde etkili olan brent petrol bugün geriledi. 11 gün önce 78 doların altına sarkan BRENT, şimdilerde 82 doların üstünde işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları da bu yükselişin etkisiyle yükseldi. Peki sektör temsilcilerinden benzin ve mazot fiyatı için gelen indirim, zam var mı?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BRENT YÜKSELİŞİNE BUGÜN ARA VERDİ

Akaryakıt fiyatları, sektör temsilcilerinden gelen son zam haberi ile yükseldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, 11 gündür sürdürdüğü yükselişine bugün ara verdi. Bayram tatiline çıkacak araç sahipleri 83 doların altında işlem gören brent petrolün, benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim, zam olarak yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul

Mazot fiyatı: 40,62 TL
Benzin fiyatı: 40,26 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Bayram tatiline çıkacaklar dikkat! O veri geriledi: 15 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Ankara

Mazot fiyatı: 41,60 TL
Benzin fiyatı: 41,21 TL

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