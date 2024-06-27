MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MAZOTTA 659 MİLYON LİTREYİ AŞKIN SATIŞ YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 15-22 Haziran dönemindeki 8 günlük tatildeki satışların yaklaşık yüzde 72'sini motorin, yüzde 28'ini ise benzin oluşturdu.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 52 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

Kurban Bayramı süresince toplam 473 milyon 307 bin 998 litre motorin, 185 milyon 949 bin 966 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 659 milyon 257 bin 964 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 20 Haziran Cuma günü doldururken, 15 Haziran Cumartesi günü ise benzinde en çok alım yaptı.

Söz konusu günlerde 76 milyon 513 bin 69 litre motorin ve 31 milyon 371 bin 836 litre benzin satışı yapıldı.