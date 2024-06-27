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Giriş Tarihi: 27.06.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 17:22

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL'lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, ABD verileri öncesinde dar bir aralıkta dalgalanıyor. Dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafına yansıyacak mı merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz hafta toplamda gelen 3,68 TL'lik zam sonrası yeni bir fiyat değişikliği yaşanacak mı? 27 Haziran 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol, kritik ABD ekonomik verileri öncesinde 85 doların altına geriledi. Benzin fiyatı 2 TL, mazot fiyatı 1,68 TL arttıktan sonra akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri 84,38 dolara gerileyen BRENT'teki gelişmelerin fiyatlara yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT GERİLİYOR

Geçtiğimiz hafta gelen zam ile yükselen benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) yeni haftada BRENT'in gerilemesini izledi. 9 günlük bayram tatilinde 3,68 TL'lik fiyat değişikliği yaşanmadan önce araç sahipleri istasyonlara akın etti. Böylece toplamda 659 milyon 257 bin 964 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. Peki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petroldeki düşüş, benzin ve mazot fiyatına yansıyacak mı? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?

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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MAZOTTA 659 MİLYON LİTREYİ AŞKIN SATIŞ YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 15-22 Haziran dönemindeki 8 günlük tatildeki satışların yaklaşık yüzde 72'sini motorin, yüzde 28'ini ise benzin oluşturdu.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 19 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 52 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor.

Kurban Bayramı süresince toplam 473 milyon 307 bin 998 litre motorin, 185 milyon 949 bin 966 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 659 milyon 257 bin 964 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 20 Haziran Cuma günü doldururken, 15 Haziran Cumartesi günü ise benzinde en çok alım yaptı.

Söz konusu günlerde 76 milyon 513 bin 69 litre motorin ve 31 milyon 371 bin 836 litre benzin satışı yapıldı.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

BAYRAM SATIŞLARININ TUTARI 9,61 MİLYAR LİRA

Türkiye'de 15-22 Haziran süresince yaklaşık 9 milyar 616 milyon 667 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 41,7 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 41,3 lira seviyesinde seyretti.

Bayram tatili boyunca en çok motorin satışı 53 milyon 940 bin 807 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 26 milyon 451 bin 361 litre ile Ankara ve 22 milyon 57 bin 678 litre ile İzmir izledi.

Aynı dönemde 29 milyon 752 bin 668 litre ile en çok benzin satışı da İstanbul'da yapıldı. Onu,16 milyon 987 bin 233 litre ile Ankara ve 11 milyon 689 bin 404 litre ile İzmir takip etti.

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: 3,68 TL’lik değişiklik! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz hafta toplamda gelen 3,68 TL zammın ardından yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Yeni bir indirim, zam da beklenmiyor.

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