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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:02

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta gelen peş peşe indirimlerle 3 kez liste güncellemişti. Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine yakın seyreden petrol fiyatları, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturmaya devam ediyor. Beş ayın en düşük seviyesine yakın seyreden petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler getirecek mi? 12 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler neler? İşte detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol, piyasalarda 76,50 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 76 doların üzerinde seyrediyor. Araç sahipleri petrolde yaşanan bu dalgalanmaların pompaya yansıyıp yansımayacağını merak ederken geçtiğimiz hafta benzin fiyatı için 1, motorin fiyatları için 2 olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında ard arda indirimler yaşanmıştı. Peki yeni haftada benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere petrol fiyatları tarafında yaşanan düşüşlere paralel akaryakıt fiyatları için üst üste 3 indirim geldi. Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde etkisini artıran petrol fiyatları beş ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

Brent petrol düşüşle beraber son günlerde benzin-motorin fiyatları için indirim gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında akaryakıt için üst üste 3 indirim gelmişti.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE ARZ FAZLASININ GENİŞLEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ KORKULAR ARTTI

Küresel gösterge Brent, önceki iki seansta yüzde 2,7 yükseldikten sonra varil başına 76 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 71 doların üzerinde işlem gördü. OPEC+ ittifakı üyelerinin, ABD de dahil olmak üzere OPEC dışı tedarikçilerden gelen artan üretimin yanı sıra, son gönüllü kesinti turuna da tamamen bağlı kalacağına dair şüpheler, arz fazlasının genişleyeceği yönündeki korkuları artırdı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

BRENT EYLÜL SONUNDAN BU YANA YAKLAŞIK BEŞTE BİR ORANINDA DÜŞMÜŞTÜ

Petrol son yedi haftada düşüş göstererek 2018'den bu yana en uzun düşüşünü gerçekleştirdi ve Eylül sonundan bu yana yaklaşık beşte bir oranında düşüş yaşadı. Talep üzerine Çin'in tüketim büyümesinin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor ve ABD'de resesyon ihtimali var.

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