BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol, piyasalarda 76,50 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşıp ardından 74 dolara kadar gerilerken, şimdi 76 doların üzerinde seyrediyor. Araç sahipleri petrolde yaşanan bu dalgalanmaların pompaya yansıyıp yansımayacağını merak ederken geçtiğimiz hafta benzin fiyatı için 1, motorin fiyatları için 2 olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında ard arda indirimler yaşanmıştı. Peki yeni haftada benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı?