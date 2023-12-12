BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 5 ayın dibine yakın! 12 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta gelen peş peşe indirimlerle 3 kez liste güncellemişti. Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine yakın seyreden petrol fiyatları, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturmaya devam ediyor. Beş ayın en düşük seviyesine yakın seyreden petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler getirecek mi? 12 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeler neler? İşte detaylar…