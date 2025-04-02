Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt sektöründe fiyat değişiklikleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin fiyatlarına zam beklentisini gündeme getirdi. Sürücüler, olası fiyat artışlarının pompaya nasıl yansıyacağını merak ederken, güncel akaryakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları şu an ne kadar? İşte, akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve detaylar...