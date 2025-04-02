Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
15:49
Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda benzin fiyatlarında artış olabileceği belirtiliyor. Akaryakıt istasyonlarında uygulanacak olası fiyat değişiklikleri, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL oldu? İşte, güncel fiyat listesi ve detaylar...