Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 15:49

Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda benzin fiyatlarında artış olabileceği belirtiliyor. Akaryakıt istasyonlarında uygulanacak olası fiyat değişiklikleri, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL oldu? İşte, güncel fiyat listesi ve detaylar...

Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt sektöründe fiyat değişiklikleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin fiyatlarına zam beklentisini gündeme getirdi. Sürücüler, olası fiyat artışlarının pompaya nasıl yansıyacağını merak ederken, güncel akaryakıt fiyatları da yakından takip ediliyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları şu an ne kadar? İşte, akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve detaylar...

Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR!

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,25 TL zam bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin litresinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL fiyat artışı bekleniyor.

Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul'da benzinin litresinin 47,97 TL,

Ankara'da benzinin litresinin 48,54 TL,

İzmir'de ise 48,90 TL olması bekleniyor.

Benzine zam bekleniyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...