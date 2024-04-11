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Haberler Galeri Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı
Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:03

Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ülke ekonomisine büyük katkı sundu. Eylül 2023'te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.

BERAT ALBAYRAK
Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor.

Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sebeple 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

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Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

REKOR KATKI SAĞLANDI

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.

Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçerken bu süreçte 750 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi.

Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Üretilen doğalgaz ekonomiye 8 ayda 15 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 4 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.

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