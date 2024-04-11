Berat Albayrak’ın çizdiği yol ’dönüm noktası’ olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı

Üretilen doğalgaz ekonomiye 8 ayda 15 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 4 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.



