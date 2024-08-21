Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:17
Bir YHT istasyonu daha devreye alınıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 110 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyonumuz ile Yerköy hızlı trenine kavuşacak. İlk trenimiz cuma günü Yerköy Istasyonu'nda yolcu indirip, almaya başlayacak." dedi.