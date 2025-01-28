BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

Buna karşın merkez bankalarının gelecek dönemde enflasyon rakamlarındaki iyileşmelere bağlı olarak genişlemesi para politikaları uygulaması halinde Bitcoin'de 250 bin dolar seviyelerinin gelebileceği de ifade ediliyor. Bitcoin salı günü bir önceki işlem seasnına göre yüzde 1,05 artarak 102,706 dolar bandında işlem görmeye başladı.