Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:02
BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi
ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması sonrasında ralliye girmesi beklenen kripto para piyasalarında beklenene olmadı. Bitcoin dün Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Çinli DeepSeek yapay zeka teknolojisinin piyasalara olan etkisiyle 100 bin doların altına kadar geriledi. İşte Bitcoin ve kripto para piyasalarında son gelişmeler...