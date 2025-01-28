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Haberler Galeri BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:02

BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

ABD Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması sonrasında ralliye girmesi beklenen kripto para piyasalarında beklenene olmadı. Bitcoin dün Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Çinli DeepSeek yapay zeka teknolojisinin piyasalara olan etkisiyle 100 bin doların altına kadar geriledi. İşte Bitcoin ve kripto para piyasalarında son gelişmeler...

BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

Piyasalar bu hafta perşembe günü açıklanacak FED faiz kararlarının sonucuna yönelik beklentilerle fiyatlandı. ABD ekonomisindeki gelişmelere kripto para piyasalarında da etkili olacak. Çin merkezli DeepSeek ise küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oldu. Dün kripto para piyasaları da baş döndüren gelişmeler yaşandı. İşte Bticoin ve kripto para piyasalarına son gelişmeler...

BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

BİTCOİN İÇİN REKOR TAHMİN

Trump'ın gelmesiyle rekor kırması beklenen Bitcoin, dün 24 saate yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 100 bin doların altına kadar geriledi. Artan satış baskısıyla değer kaybetmeye devam eden Bitco,n uzmanlara göre, yüksek faiz oranlarının söz konusu olması halinde daha fazla düşebilir.

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BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

Kripto para ticaret platformı olan BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, uzun vadede Bitcoin için olumlu bakış açısını korurken kısa vadede 70 bin dolara seviyelerine kadar değer kayıplarının yaşanabileceğini ifade ediyor.

BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

Buna karşın merkez bankalarının gelecek dönemde enflasyon rakamlarındaki iyileşmelere bağlı olarak genişlemesi para politikaları uygulaması halinde Bitcoin'de 250 bin dolar seviyelerinin gelebileceği de ifade ediliyor. Bitcoin salı günü bir önceki işlem seasnına göre yüzde 1,05 artarak 102,706 dolar bandında işlem görmeye başladı.

BİTCOİN SON DAKİKA! Kripto para neden düştü, Bitcoin yükselecek mi? 250 bin dolar tahmini geldi

DEEPSEEK PİYASALARI ALT ÜST ETTİ

Çin'in geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka DeepSeek teknoloji hisselerinde satış baskısını hızlandırdı. NVIDIA'nın hisseleri %10 değer kaybederek 500 milyar dolar düştü. Teknoloji hisselerinde yaşanan bu değer kaybı kripto para gibi riskli varlıklarının fiyatlarında düşüşlere neden oldu.

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