BofA’dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak

Kurumun Türkiye'ye ilişkin analizinden öne çıkanlar:

Türkiye'de makroekonomik dengesizlikler yavaş da olsa düzeliyor, keskin bir daralmadan ziyade yumuşak bir iniş görüyoruz.

Enflasyon muhtemelen Eylül ayında %50'lik politika faizinin altında kalacak.

Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz.

Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz.

TCMB'nin ilk faiz indirimini Aralık ayında, 250 baz puan olarak yapacağını öngörüyoruz.

Veriler beklediğimizden daha fazla iyileşme gösterirse Kasım ayında bir faiz indirimi mümkün olabilir; Ancak muhtemelen 150-200 baz puan aralığında olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...