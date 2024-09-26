Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
12:07
BofA'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak
ABD merkezli yatırım bankası Bank of Amerika (BofA), Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş yavaş düzeldiğini belirterek keskin bir daralmadan ziyade yumuşak bir iniş gördüklerini bildirdi. Enflasyonun Eylül ayında yüzde 50'lik politika faizinin altında kalacağını belirten BofA, "Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.