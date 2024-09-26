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Haberler Galeri BofA'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak
Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:07

BofA'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak

ABD merkezli yatırım bankası Bank of Amerika (BofA), Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş yavaş düzeldiğini belirterek keskin bir daralmadan ziyade yumuşak bir iniş gördüklerini bildirdi. Enflasyonun Eylül ayında yüzde 50'lik politika faizinin altında kalacağını belirten BofA, "Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

BofA’dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak

BofA, Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş yavaş düzeldiğini, keskin bir daralmadan ziyade yumuşak bir iniş gördüklerini belirtti.

BofA’dan dikkat çeken Türkiye analizi: Enflasyon eylülde politika faizinin altında kalacak

Kurumun Türkiye'ye ilişkin analizinden öne çıkanlar:

Türkiye'de makroekonomik dengesizlikler yavaş da olsa düzeliyor, keskin bir daralmadan ziyade yumuşak bir iniş görüyoruz.

Enflasyon muhtemelen Eylül ayında %50'lik politika faizinin altında kalacak.

Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz.

Hizmet enflasyonu henüz yavaşlamadı ve ay bazında enflasyon TCMB'nin yönlendirdiği yerde değil; Yine de Aralık ayında kesintiye yer olduğunu görüyoruz.

TCMB'nin ilk faiz indirimini Aralık ayında, 250 baz puan olarak yapacağını öngörüyoruz.

Veriler beklediğimizden daha fazla iyileşme gösterirse Kasım ayında bir faiz indirimi mümkün olabilir; Ancak muhtemelen 150-200 baz puan aralığında olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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