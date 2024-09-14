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Haberler Galeri Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklamalar
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:31

Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizerek, bor karbür üretiminin önemine dikkat çekti. Bayraktar, tonu 700 dolarlardan satılan borun işlenip bor karbüre dönüştüğünde değerinin 35 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade etti. Bayraktar bu açıdan Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin de Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.

Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bor madenine ilişkin "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek." dedi.

Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklamalar

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ADIMLAR KARARLILIKLA ATILIYOR

Bakan Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e geldiklerini söyledi. Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurguladı.

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Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklamalar

"YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARI EN HIZLI ŞEKİLDE EKONOMİYE KAZANDIRMA HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakları en hızlı şekilde ekonomiye kazandırma hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda Balıkesir çok çok önemli bir ilimiz, hemen her yerde 1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip bir ilimiz. Onun dışında Bandırma'daki doğal gaz çevrim santralimiz de yaklaşık 3 bin 500 megavatlık bir kurulu güce sahip. Yani Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'i Balıkesir'de kurulu güç olarak bulunmakta." ifadesini kullandı.

Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklamalar

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜ GÜNDE 47 BİN VARİLİ AŞMIŞ BİR ŞEKİLDE ÜRETİLİYOR

Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, en yüksek miktarda bugün itibariyle günde 47 bin varili aşmış bir şekilde üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, 'girilemez' denilen coğrafyalarda, ülkemizi hep yıllarca adeta o bölgeye sokulmamak için terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlayan Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi hayata geçiyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 2020 yılı içinde denizlerdeki dünyadaki en büyük keşfi yaparak Sakarya gaz sahasında doğal gaz keşfetmiştik. 'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla deniz derinliğinin olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafe taşıdık ve bugün evlerimizde yaklaşık 2,6 milyon hanede doğal gaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla hamdolsun 6 milyon metreküp günlük üretimle, her geçen gün artan üretimle o sahayı çalıştırıyoruz. O sahadan üretim sağlıyoruz."

Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklamalar

"YENİ DOĞAL GAZ PLATFORMUNUN AKTİF HALE GELMESİYLE ÜRETİM 2 KATINA ÇIKACAK"

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını kaydetti.

AK Parti olarak önce insanı, çevreyi ve katma değerli madenciliği hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Bayraktar, "Burada insanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu şekilde çevreye zarar vermeden çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla, yani ham olarak, toprak olarak en ucuz şekilde bu ham maddeyi 'bu madenleri ihraç edelim' deyip 'kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai ürüne çevirelim istiyoruz." diye konuştu.

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