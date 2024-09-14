Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
15:31
Bor karbür bire bin katacak! Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizerek, bor karbür üretiminin önemine dikkat çekti. Bayraktar, tonu 700 dolarlardan satılan borun işlenip bor karbüre dönüştüğünde değerinin 35 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade etti. Bayraktar bu açıdan Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin de Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.