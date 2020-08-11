Bordan üretildi, tamamen yerli ve milii! BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırıyor

'UMUMİ ALANLARDA KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ'



Maraşlıoğlu, BORTAM'ın Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını anımsatarak, "BORTAM, antibakteriyel, antiviral ve antifungal testlerden geçerek ruhsatlı bir ürün haline geldi. Nisan ayında BOREL el dezenfektanını kullanıcılara buluşturmuştuk. BOREL'den sonra BORTAM için Ar-Ge çalışmalarına başladık, 2-3 ay gibi kısa bir sürede formül tamamlandı. Gerekli mevzuat işlemleri ve resmi makamlardan ruhsatı alınarak seri üretime başlandı. BORTAM özellikle kişisel umumi alanlarda kullanılmasını öneriyoruz. Toplu taşıma araçları, okullarda, insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda özellikle bulaş riskini ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılması gereken bir üründür" ifadelerini kullandı.

