Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında, eşit mi oransal mı dağıtılacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv A.Ş. talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli olurken, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,65'i yatırımcılara açılacak. Bu noktada, "'Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" sorusu yanıt aramakta. Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verir? Borlease Otomotiv halka arz ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar