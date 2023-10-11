Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 00:26

Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hangi tarihler arasında, eşit mi oransal mı dağıtılacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv A.Ş. talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli olurken, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,65'i yatırımcılara açılacak. Bu noktada, "'Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" sorusu yanıt aramakta. Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verir? Borlease Otomotiv halka arz ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar

Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Borlease halka arz ne zaman sorusu araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv A.Ş. bu hafta talep toplamaya başlayacakken, ek satış dahil %32,04 açıklığa sahip olan Borlease halka arzın hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi. Peki, Borlease halka arz kaç lot verir? Borlease halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar

Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

BORLEASE HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Borlease Otomotiv A.Ş #BORLS halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Borlease halka arz, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 47.000.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,29 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

BORLEASE HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Eşit dağıtım yapılacak olan Borlease halka arzın büyüklüğü 1,3 milyar TL olacak.

Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? BORLS Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Borlease Santralleri'nin halka arz açıklık oranı %32,04'dür. Borlease Halka arz 47.400.000 lot veriyor. Aynı zamanda 4,700.00 ek lot dağıtılacağı da belli oldu. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi.

SON DAKİKA