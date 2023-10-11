Borlease halka arz ne zaman başlıyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? (BORLS) Borlease Otomotiv halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Borlease halka arz ne zaman sorusu araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Borlease Otomotiv A.Ş. bu hafta talep toplamaya başlayacakken, ek satış dahil %32,04 açıklığa sahip olan Borlease halka arzın hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi. Peki, Borlease halka arz kaç lot verir? Borlease halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar