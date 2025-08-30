Giriş Tarihi: 30.08.2025 13:14
Borsa İstanbul takas süreleri için yeni adım: Çalışmalar için tarih verildi
Borsa İstanbul'da takas sürelerine yönelik yeni bir adım atıldı. Borsa İstanbul Grubu, borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak kısaltılmasına yönelik 5 Ocak 2026 itibarıyla uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamlarının faaliyete geçirileceğini bildirdi. Diğer küresel piyasalarda da benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.