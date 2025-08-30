Borsa İstanbul takas süreleri için yeni adım: Çalışmalar için tarih verildi

Duyuruda, test sürecine tüm üyelerin aktif katılım göstermesinin beklendiği kaydedilerek, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesinin sağlanacağı bildirildi. Bu sayede geçiş tarihinde sistemsel risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilen duyuruda, "Üyelerimizin ve piyasa paydaşlarının 'T+1' geçişte gerekli çalışmaların tamamlaması için hedeflenen 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir." denildi.