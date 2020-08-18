Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229.357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39.432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130.721 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Kbir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 azalarak 2.741 oldu. Diğer yandan, Ocak - Temmuz döneminde 854.126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,5 artış gösterdi. Ocak - Temmuz döneminde ipotekli konut satışı %313,9 artarak 397.095 oldu.