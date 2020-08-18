Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

’da günün öne çıkan ve tavsiyeleri 18/08/2020

... 'da günün önemli neler? 18 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:41
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

18 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket'in ana ortaklık net dönem karı 2Ç2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %44,3 oranında azalarak 93,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %37,7 oranında azalmış ve 260,4mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %48,9 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar %11,5 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %38,5 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden 38,5mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece, esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında azalmış ve 124,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 9,7mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 20,2mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 11,4mn TL gider yazılmıştır. Böylece vergi öncesinde 142,5mn TL kar elde edilmiş ve 29,3mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 93,2mn TL olmuştur. 2020 ilk altı aylık dönemde ise 110,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Holding 85,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Ziraat Yatırım

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 39,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,7 oranında azalarak 611,7mn TL'ye gerilerken, satışların maliyetleri de %38 oranında azalmış ve böylece brüt kar %92,9 oranında azalarak 11,4mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında azalarak 63,4mn TL'ye gerilerken, diğer faaliyetlerden 50,2mn TL gelir elde edilmiş ve böylece esas faaliyet zararı 1,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 14,7mn TL gelir kaydeden Borusan Boru'nun finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %19,7 azalmış ve 39mn TL olmuştur. 13,6mn TL vergi gideri ve 0,1mn TL'lik durdurulan faaliyetler karının etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı 39,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 69,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

İkinci çeyrek zarar rakamının ardından Şirketin 2020 yılının Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 21,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 83,9mn TL idi.

,Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Otokar (OTKAR, Nötr): 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirket tarafından verildiğinin açıklandığı ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirkete iletilmiş olup; ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların bu yıl başlayıp, partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,3 oranında azalarak 136,5mn TL'ye gerilemiş ve ortalama piyasa beklentisi olan 167mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 oranında artmış ve 4.714mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %11,9 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %10,3 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %12,1 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 10,1mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece, esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %33,4 oranında azalmış ve 164,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 43,1mn TL gelir, finansman tarafında 32,5mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi 175mn TL kar elde edilirken, 38,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 136,5mn TL olmuştur.

kinci çeyrek kar rakamıyla birlikte 2020 yılının ilk altı aylık dönemde 383,4mn TL kar elde edilmiştir. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 454,7mn TL kar açıklamıştı.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirket 2Ç2020'de 2,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket'in bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki ana ortaklık net dönem zararı 3,7mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %71,8 oranında artarak yılın ikinci çeyreğinde 179mn TL'ye yükselirken, brüt kar %27,4 oranında artmış ve 55,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %31,2 ile bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki %42,1 brüt kar marjının altında kalmıştır. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 28,7mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 15,8mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde ana ortaklık net dönem karı 1,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 8,7mn TL idi.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229.357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39.432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130.721 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Kbir önceki yılın aynı ayına göre %34,6 azalarak 2.741 oldu. Diğer yandan, Ocak - Temmuz döneminde 854.126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,5 artış gösterdi. Ocak - Temmuz döneminde ipotekli konut satışı %313,9 artarak 397.095 oldu.

SON DAKİKA