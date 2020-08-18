Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/08/2020

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Şirket'in ana ortaklık net dönem karı 2Ç2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %44,3 oranında azalarak 93,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %37,7 oranında azalmış ve 260,4mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %48,9 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar %11,5 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %38,5 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden 38,5mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece, esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında azalmış ve 124,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 9,7mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 20,2mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 11,4mn TL gider yazılmıştır. Böylece vergi öncesinde 142,5mn TL kar elde edilmiş ve 29,3mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 93,2mn TL olmuştur. 2020 ilk altı aylık dönemde ise 110,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Holding 85,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.
Ziraat Yatırım