Borsada neler oluyor? Endekste ana hikaye yabancı yatırımcının girmesi yönünde...

İşte Doğaner'in o yazısı:

Bu yıl borsa yatırımcısının geçen yılki tadı yok. Yüksek getirili yan kağıtların dönemi geçti, artık daha seçici olup hikayesini bildiğiniz şirketlerin hisselerinde daha sabırlı bekleme dönemi. Özellikle Kara Pazartesi olarak anılan Asya borsalarından başlayıp dünyayı sarsan dalgalanmayla birlikte Borsa İstanbul'da sert satış ve ardından 10 bin puanın üzerinde tutunmakta zorlanan bir hava hakim oldu. Bir yandan da mevduat cephesi risksiz getiriyle borsaya rakip olunca yatırımcı sayılarında da azalmayı izlemeye başladık. Gerek A Para'da izleyicilerimiz gerekse bu köşede okurlarımızdan sıkça borsayla ilgili soru gelince, bir borsa fotoğrafı çekmek istedim.

Ağustos ayının üçte 2'lik kısmı tamamlandı. Bu hafta yurt içinde en önemli veri Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Merkez Bankası politika faizini %50 sabit tuttu. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Merkez Bankası PPK karar metninde beklenenden biraz daha şahin bir tutum sergiledi. Özellikle bu şahin tutum, bu yılın sonuna kadar bir faiz indiriminin olmayacağına yönelik görüşlerin de artarak tartışılmasına neden oldu.