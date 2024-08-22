Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:57
Borsada neler oluyor? Endekste ana hikaye yabancı yatırımcının girmesi yönünde...
Asya borsalarında başlayıp tüm dünyayı saran Kara Pazartesi Borsa İstanbul'da da sert satışlar yaşanmasına sebep oldu. Borsada yüksek getirili yan kağıtların dönemi kapanırken daha seçici ve sabırla bekleme dönemi başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini %50 olarak sabit tutma kararı aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu "Borsada ne oluyor?" yazısında kaleme aldı.