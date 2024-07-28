Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
11:59
Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?
Araç sahipleri mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'teki düşüş sonrası gözlerini sektör temsilcilerine çevirdi. Motorine 1,47 kuruş indirim gelirken, brent petrol de 80 dolar bandına kadar geriledi. Peki BRENT'teki düşüş devam ederken, benzin veya motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim var mı? Tüm merak edilenlerle birlikte 28 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları...