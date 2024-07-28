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Haberler Galeri Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:59

Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Araç sahipleri mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'teki düşüş sonrası gözlerini sektör temsilcilerine çevirdi. Motorine 1,47 kuruş indirim gelirken, brent petrol de 80 dolar bandına kadar geriledi. Peki BRENT'teki düşüş devam ederken, benzin veya motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim var mı? Tüm merak edilenlerle birlikte 28 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları...

Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde belirleyici olan brent petrol, 80 dolar bandına kadar çekildi. Peki sektör temsilcilerinden yeni haber geldi mi? İşte 28 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ile birlikte tüm merak edilenler...

Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

Motorin ve BRENT fiyatı düştü. Mazot fiyatı için 1,47 TL indirim gelirken, BRENT 80 dolar bandına kadar düştü. Araç sahipleri bu düşüşler pompaya yansıyacak mı merak ediyor. Merak edilenler cevap buldu.

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Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45,1 TL
Mazot fiyatı: 43,54 TL

Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 44,17 TL

Brent ve mazot fiyatı düştü! Yeni indirim var mı? 28 Haziran motorin ve benzin fiyatı ne kadar?

İZMİR

Benzin fiyatı: 46,15 TL
Mazot fiyatı: 44,67 TL

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