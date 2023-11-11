Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
00:21
BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?
Yatırımcıların vazgeçilmezi haline gelen, halka arzda bu hafta SPK tarafından yeni halka arz var mı, olacak mı merak ediliyordu. 3 Yeni şirket'in halka arzı onaylandı! En son 2-3 Kasım 2023 tarihinde Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri başlamış ve 8 Kasım itibariyle de borsa da işlem görmüştü. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? 11,12,13 Kasım halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangileri? İşte, halka arzı onaylanan şirketlerin isimleri...