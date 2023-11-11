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Haberler Galeri BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?
Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 00:21

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

Yatırımcıların vazgeçilmezi haline gelen, halka arzda bu hafta SPK tarafından yeni halka arz var mı, olacak mı merak ediliyordu. 3 Yeni şirket'in halka arzı onaylandı! En son 2-3 Kasım 2023 tarihinde Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri başlamış ve 8 Kasım itibariyle de borsa da işlem görmüştü. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? 11,12,13 Kasım halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangileri? İşte, halka arzı onaylanan şirketlerin isimleri...

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği halka arz takviminde bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan halka arz takviminde her hafta yeni bir şirket ismi yer alıyordu. 10 Kasım itabariyle 3 yeni şirket ismi daha açıklandı. Peki, bu hafta halka arz olan firmalar hangisi? Halka arz fiyatları nedir, halka arz büyüklüğü ne?

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

11-12-13 KASIM YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Kasım ayında yeni halka arz haberi bekleniyor. Halka arz takviminde henüz 10 Kasım ve sonrası için yeni şirket isimleri açıklandı.

İşte o şirketler;

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

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BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz takviminde yerini aldı. Açıklanan firmaların detayları belli olurken, iki şirketin talep toplama tarihleri de belli oldu.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz detayları şu şekilde;

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

Halka arz büyüklüğü 1,5 Milyar TL olan şirketin halka arz açıklığı %25 olarak duyuruldu.

Halka Arz Tarihi 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklandı.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

Halka arz fiyat aralığı ise 5,21 TL olacağı halka arz takviminde duyuruldu.

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