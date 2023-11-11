BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER AÇIKLANDI! 14-15-16-17 Kasım halka arz olacak şirketler hangisi?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği halka arz takviminde bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan halka arz takviminde her hafta yeni bir şirket ismi yer alıyordu. 10 Kasım itabariyle 3 yeni şirket ismi daha açıklandı. Peki, bu hafta halka arz olan firmalar hangisi? Halka arz fiyatları nedir, halka arz büyüklüğü ne?