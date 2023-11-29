Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
18:35
Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışan emeklilerin de yüzü güldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, 'Çalışan Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...