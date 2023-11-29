Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Bu kapsamda olan 4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye 15 Aralık'tan önce yatacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin maliyeti 75 milyar lirayı geçiyor.

