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Haberler Galeri Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 18:35

Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışan emeklilerin de yüzü güldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, 'Çalışan Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

HAZAL ATEŞ
Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Bu kapsamda olan 4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye 15 Aralık'tan önce yatacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin maliyeti 75 milyar lirayı geçiyor.

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Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

YASA ÇIKAR ÇIKMAZ ÖDENECEK

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışan çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Komisyonda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine ihdas edilen maddeyle kapsam dışı kalan 4.7 milyon emekliye de ikramiye yolu açıldı.

Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Komisyon'da kabul edilen torba teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması hedefleniyor.

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