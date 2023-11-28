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Haberler Galeri Çalışan emekliye ikramiye Meclis'te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek
Giriş Tarihi: 28.11.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 06:34

Çalışan emekliye ikramiye Meclis'te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatı sonrasında, çalışan-çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor.

HAZAL ATEŞ
Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin önergeyi dün AK Parti Grubuna gönderdi. Çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiye aralık ayı başında ödenecek.

Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığı anımsatıldı.

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Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi" denildi.

Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ- Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

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