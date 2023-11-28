Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Ayrım yapılmadan 5 bin lira verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin önergeyi dün AK Parti Grubuna gönderdi. Çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiye aralık ayı başında ödenece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığı anımsa Açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için ça Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas madd Teklifin yasalaşmasıyla birlikte daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ- Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kerey