Çamlıca Camisi'nin açılmasına sayılı günler kaldı

"BU PROJE BİR BAĞIŞ PROJESİ"

Külünk, Çamlıca Camisi'nin inşaat çalışmalarında harcanan bütçeye ilişkin ise "Çok ekonomik gittiğimizi bu işin ehli olan herkes söylüyor. Çünkü bu proje bir bağış projesi. Türk insanının bireysel ve kurumsal bağışlarıyla yaptığımız bir proje. Türkiye şartlarında yüzde 50, uluslararası şartlarda üçte bir maliyetle projeyi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"USTA SİNAN'DAN ÖYKÜNDÜK AMA KOPYA ETMEDİK"

Klasik cami yapma hedefiyle sadece Türkiye'deki mimarların katılacağı yarışma açtıklarını belirten Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 62 eser katıldı. Bir jüri tayin ettik. Jürinin önerdiği eserler arasından bu projeyi yaptık. Biz Selçuklu ve Osmanlı çizgilerini taşımasını istiyorduk. İki hanımefendinin kazandığı bir proje. Ardından bir koordinatör mimarın başkanlığında 10'a yakın mimar arkadaşımız projenin içine girdi. Hala projemizin diğer bölümlerinin detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.