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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 06:15

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın piyasasında haftanın ilk günü hareketli başladı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yurt içi altın fiyatlarını etkilerken; gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında artış gözlemleniyor. Ekonomik gelişmelerle paralel hareket eden sarı metal piyasasında son durum merak konusu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum.

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları ekranı.

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.386,68

SATIŞ(TL) 4.387,18

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.150,00

SATIŞ(TL) 7.193,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.989,54

SATIŞ(TL) 4.191,45

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.353,33

SATIŞ(USD) 3.353,70

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CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?