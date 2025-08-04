Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025
06:15
CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın piyasasında haftanın ilk günü hareketli başladı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yurt içi altın fiyatlarını etkilerken; gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında artış gözlemleniyor. Ekonomik gelişmelerle paralel hareket eden sarı metal piyasasında son durum merak konusu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum.