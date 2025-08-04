CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altını kaç lira oldu, 22 ayar bilezik kaç TL?

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle değer kazanan altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları ekranı.