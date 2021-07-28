SON DAKİKA

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına talep artış gösteriyor. Bu nedenle de gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde merak ediliyor. Yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan, kuyumculardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamları ilgi odağı oluyor. Canlı fiyatları, 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.