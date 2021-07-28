SON DAKİKA

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Haberler Galeri Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.07.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 06:44

Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Hafta ortasında, altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Anlık ve canlı altın fiyatları, altın türüne göre alış satış işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlarca araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı %0.36'lık bir yükseliş kaydederken, ONS altında son 24 saatte %0.45 artış kaydedildi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da grafik yukarı yönlü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları grafikleri ve A Para sayfası ile 28 Temmuz 2021 canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına talep artış gösteriyor. Bu nedenle de gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde merak ediliyor. Yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan, kuyumculardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamları ilgi odağı oluyor. Canlı fiyatları, 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 446,55

Satış: 477,74

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Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.290,00

Satış: 3.339,00

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Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ATA ALTIN

Alış: 3.249,00

Satış: 3.327,00

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Canlı altın fiyatları yükseldi! 28 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

TAM ALTIN

Alış: 3.170,87

Satış: 3.233,33

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