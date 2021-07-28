SON DAKİKA

Hafta ortasında, altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Anlık ve canlı altın fiyatları, altın türüne göre alış satış işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlarca araştırılıyor. Çeyrek altın fiyatı %0.36'lık bir yükseliş kaydederken, ONS altında son 24 saatte %0.45 artış kaydedildi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da grafik yukarı yönlü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları grafikleri ve A Para sayfası ile 28 Temmuz 2021 canlı altın alış satış fiyatı!