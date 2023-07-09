Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:35

'Tekelci' CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin'den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Çin kendi büyüttüğü canavara 1 milyar dolar "tekel" cezası kesti. Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.