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Haberler Galeri 'Tekelci' CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin'den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:35

'Tekelci' CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin'den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Çin kendi büyüttüğü canavara 1 milyar dolar "tekel" cezası kesti. Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK
’Tekelci’ CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin’den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi.

’Tekelci’ CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin’den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.

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’Tekelci’ CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin’den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.

’Tekelci’ CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin’den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu AYM'ye taşımıştı.

’Tekelci’ CHP esnafa karşı! Bir ders de Çin’den geldi: İşte dünyanın konuştuğu o karar!

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanun AYM'ye taşınırken, Altay'ın açıklamaları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasanın AYM'ye taşınmasına aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca son günlerde Cumhuriyet Gazetesi'ne yasanın aleyhinde haberler yapması için e-ticaret lobileri tarafından çikolata kutusunda verilen 500 bin TL'lik rüşvet de skandalı başka boyutlara taşıdı.

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