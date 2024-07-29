Çukurova Havalimanı’nda sona doğru! Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı olacak! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak...

Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. Aktif havalimanı sayımızın 26'dan 57'ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan törenle açılışı yapılacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere Türkiye, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla, gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızın 26'dan 57'ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı ise 81'den 174'e çıkmış, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. 2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insan yolculuk yaptı. Bu yıl bu sayının üzerinde değerlere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bakın, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu açıkladı. 15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise günlük ortalama 1485 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 1036 uçuşlu aynı listede 8'nci sırada yer aldı. İki gün önce de Antalya Havalimanı'mızda iç ve dış hatlarda toplam 217 bin 141 yolcu ve 1186 uçağa hizmet vererek, 2024 yılının rekorunu kırdık. Dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanımız dünya genelinde 7'nci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.