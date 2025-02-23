Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi: Bir yenilenebilir enerji yatırımı gündemde

"YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ CANLILIĞINI KORUYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcılarla sıklıkla iletişimde oldukları bir yenilenebilir enerji yatırımı gündemi olduğunu belirterek, teknoloji, hizmetler ihracatı, yeşil teknolojiler ve yapay zeka dahil birçok sektörde yabancı yatırımcı ilgisinin canlılığını koruduğunu bildirdi.

Türkiye'nin geçen yıl 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğini anımsatan Dağlıoğlu, "Açıklanan öncü rakamlara göre, dünyada geçtiğimiz yıl uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 8 daraldığına dair bir öngörü var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yatırımlarını yüzde 5,6 artırmış olması, aslında uluslararası yatırımcı ilgisinin pozitif olarak devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Teknolojinin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından odaklandıkları bir alan olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'de geçen yıl erken aşamadaki teknoloji şirketlerine bir milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve gelecek dönem için de gördükleri eğilimlerden birinin bu olduğunu ifade etti.

Dağlıoğlu, Türkiye'de başarılı teknoloji girişimleri bulunduğunu ve bunların küresel ölçekte rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak özellikle bu şirketlere sermaye girişini teşvik etmek ve bu genç teknoloji girişimlerinin sermayeye erişimi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de kurulu birçok fon var ancak bir yandan da dünyadaki diğer teknoloji fonlarından da yatırım almaya çalışıyoruz. Londra'daki öncelikli amaçlarımızdan birisi de bu." diye konuştu.