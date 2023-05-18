Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

Ticaret Bakanlığı ise 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemek adına sektörün nabzını da tutarak geniş kapsamlı bir yönetmelik çıkarmıştı. Bu kez de Danıştay lobilere boyun eğerek Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak, pazarda etkin rekabeti sağlamak, güvenilir, şeffaf ve adil bir piyasa yapısı oluşturmak için çıkarılan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

