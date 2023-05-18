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Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 09:51

Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis'te 'Evet' diyen CHP bakın nasıl çark etti

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların rekabetini sağlamak, küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti. Bakanlık, "Lobilere geçit yok" diyor. AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, yerli firmaların rekabetini sağlamak, küçük esnafı korumak için çıkarılan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yürütmesini durduran Danıştay kararına itiraz etti.

Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına çıkarılan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durduran Danıştay 10. Dairesi'nin kararına itiraz etti.

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Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

12 Mayıs'ta yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun itirazı karara bağlayacak mercii sıfatıyla kararını açıklamak için İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dosyanın gelişinden itibaren 7 gün süresi bulunuyor. Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcılar ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in yürütmesini Danıştay 10. Dairesi geçtiğimiz günlerde durdurdu. Ticaret Bakanlığı'nın karara itiraz ettiği öğrenildi.

Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

CHP DE DEVREDE

AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.

Danıştay’dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis’te ’Evet’ diyen CHP bakın nasıl çark etti

Ticaret Bakanlığı ise 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemek adına sektörün nabzını da tutarak geniş kapsamlı bir yönetmelik çıkarmıştı. Bu kez de Danıştay lobilere boyun eğerek Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak, pazarda etkin rekabeti sağlamak, güvenilir, şeffaf ve adil bir piyasa yapısı oluşturmak için çıkarılan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

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