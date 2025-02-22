Deprem bölgesinde seferberlik sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

"ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"
Yılmaz, başlattıkları kentsel dönüşümü hızlandırarak devam ettirme kararlılığında olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Geçen yıl yeni bir başkanlık kurduk, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Yeni bir kanun çıkartıp kentsel dönüşümü daha kolaylaştıran, daha pratik hale getiren. Önümüzdeki süreçlerde bu önemli. Sosyal konutlarla, diğer yapı çalışmaları ile ülkemizi çok daha dirençli hale getireceğiz. 2023'te yaşadığımız deprem afetinden sonra dünyanın en büyük şantiyesi Türkiye'nin deprem bölgelerinde. 200 binden fazla konut teslim edildi. Bu yıl sonu itibarıyla 450 bin civarında bağımsız birimin tamamlanması öngörülüyor. Çok yoğun bir çalışma var. Bu çalışmayla aslında o bölgelerimizi depremlere çok daha dirençli bir hale getirmiş oluyoruz. Bingöl bu anlamda en hazırlıklı illerden biri diyebilirim. Tabi eksikleri her zaman düşünmek gerekir, yapılması gereken, mutlaka atılması gereken adımlar vardır. Şunu ifade edeyim, Bingöl'deki yapı stokunun yüzde 80'ine yakını son 20 yıl içerisinde yenilenmiştir. Daha güncel yönetmeliklere göre depreme hazırlık anlamında çok önemli bir dönüşümü Bingöl'ün yaşadığını rahatlıkla ifade edebilirim."
Yılmaz, rehavete kapılmamak gerektiğine dikkati çekerek, varsa riskli alanları tespit edip, yüzde 100'e ulaşıncaya kadar bu çabanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, deprem gerçeğinin görülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, afet anı ve sonrası için hazırlıklı olmanın çok kıymetli olduğunun altını çizdi.
UMKE başta olmak üzere tüm kurumların yaptığı hazırlıkları takdirle takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm görevlilere başarılar diledi.
Yılmaz, Bingöl'de farklı alanlarda da yatırımların devam ettiğini ifade ederek, sadece 2025 yatırım programında 30 farklı projeye 4 milyar 529 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.
Bunlar arasında en önemli yatırımın 500 yataklı devlet hastanesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, hastanenin inşasının sürdüğünü en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.