Deprem bölgesinde seferberlik sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz rakamlarla açıkladı

"TÜM DOĞU ANADOLU'NUN AFET MÜDAHALE ÜSLERİNDEN BİRİ KONUMUNDA"

Afetler yaşandığında müdahale etmenin ve afet sonrası gerekli iyileştirmeleri yapmanın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan daha kıymetli olan afet yaşanmadan gerekli tedbirleri alıp riskleri iyi yöneterek afetlerin yol açabileceği zararları en alt düzeye indirmektir. Tam da bu bilinçle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin afet yönetiminde dünyaya örnek olacak bir kapasiteye ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmaların en somut yansımalarından biri de bugünkü toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bu merkez. Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi 105 bin metrekare alan üzerine kurulu. 3 sahra hastanesi, bünyesindeki 13 araç, 2 helikopter pisti ve son teknoloji sağlık ekipmanları ile sadece Bingöl'ün değil tüm Doğu Anadolu'nun afet müdahale üslerinden biri konumunda. Enkaz alanları, mobil haberleşme aracı, sahra mutfakları ve acil müdahale çadırlarıyla UMKE ekiplerinin afet sahasında kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmesi için tam donanımlı bir lojistik destek merkezi konumundadır."

Afetlerde ilk saatlerin çok büyük önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, UMKE Lojistik Merkezleri'nin hızlı ve etkili müdahale kapasitesiyle olay yerine anında ulaşarak, vatandaşların yaralarını sardığını kaydetti.

Zamanla yarışılan afetlerin ilk anlarında sağlık ekiplerinin güçlü olması için her türlü hazırlığın önceden yapılmış olmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu merkezlerin hayati malzeme ve ekipman stoklarını bünyesinde barındırdığını belirtti.