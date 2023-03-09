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Haberler Galeri Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:43

Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

HAZAL ATEŞ
Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla 24 ilde uygulanan programın kapsamı Cumhurbaşkanı kararıyla genişletiliyor.

Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

Mevcut uygulamada Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa'nın kapsamda olduğu cazibe merkezleri programından Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ da yararlanacak.

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Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

Programdan yararlanan işletmelere yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında 6. bölge için verilen desteklerin tamamı sağlanıyor.

Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

10 YIL SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Özel sektör yatırımlarını destekleyen, istihdam, üretim, ihracatı artırarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan program kapsamında sigorta primi işveren hissesi ve işçi hisse desteği 10 yıl boyunca devam edecek.

Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli uygulanacak. İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanacak.

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