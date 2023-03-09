Deprem göçüne karşı özel teşvik! Detaylar belli oldu

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla 24 ilde uygulanan programın kapsamı Cumhurbaşkanı kararıyla genişletiliyor. Mevcut uygulamada Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa'nın kapsamda olduğu cazibe merkezleri programından Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ da yararlanacak. Programdan yararlanan işletmelere yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında 6. bölge için verilen desteklerin tamamı sağlanıyor. 10 YIL SİGORTA PRİM DESTEĞİ Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli uygulanacak. İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanacak. ENERJİ GİDERLERİNE ÜÇ YIL DESTEK Yatırım yerini devlet tahsis edecek. İmarla ilgili buna inşaat yapı kullanma izin, parselasyon harcında istisna sağlanacak. İnşa edilen binalarda 5 yıl süreyle bina vergisinden muaf tutulacak. Teşvik süresi sonuna kadar arazi vergisi muafiyeti uygulanacak. Teşvikli yatırımlar için kullanılacak kredilerin faizi, yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlarda destekleniyor. Üst limiti 1.8 milyon lira olmak üzere Türk Lirası kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılacak. DEPREM BÖLGELERİNDE ÇİFTÇİYE DESTEK PAKETİ