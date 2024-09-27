Giriş Tarihi: 27.09.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
14:12
Depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Milli bir seferberlik ile 322 bin yuva inşa ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen tüm illere koştuklarını, adeta milli bir seferberlik başlattıklarını vurgulayarak yaşanan depremlerin ardından şu ana kadar 101 bin 254 konutun anahtarlarını afetzedelere teslim ettiklerini, bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine çıkaracaklarını bildirdi.