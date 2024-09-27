Depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Milli bir seferberlik ile 322 bin yuva inşa ediyoruz

"322 BİN YUVAMIZI, BU ŞUURLA İNŞA EDİYORUZ"

Depremden etkilenen tüm illere koştuklarını, adeta milli bir seferberlik başlattıklarını anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah 200 bine çıkaracağız. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana 11 ilimizde, 49 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Yine aynı süre zarfında, Malatya'mızda 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar, 10 bin 679 kardeşimizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya'nın tüm ilçelerinde 79 bin yeni yuva ve iş yerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bir önceki ziyaretimizde Battalgazi ilçemizin Niyazi Mısri ve Turgut Temelli Caddelerinde saha çalışması yapmıştık. Buradan müjdeliyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Niyazi Mısri, İsmetiye ve Kavaklıbağ'ı kapsayan merkez 4 proje alanımızın sınırlarını artık kesinleştirdik. Bu proje alanımızın 1. etabında yapım sürecini başlattık. Diğer etaplarda da 1 ay içerisinde ihaleleri yapıp inşa çalışmalarına başlayacağız."

Kentteki Bakırcılar Çarşısı'nı da yapmaya devam ettiklerini aktaran Kurum, Malatya'ya yaraşır bir alan oluşturduklarını ifade etti.