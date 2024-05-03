Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

İşin magazin kısmını bir tarafa bırakıp "Yeni atanan savcı ne yapıyor? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen güzellik salonları işliyor mu? MASAK Raporu ne zaman çıkıyor?" sorularının peşine düştüm. Bazı bilgilere ulaştım…



