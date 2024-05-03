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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek
Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 06:47

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulmuştu. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasının seyrini anlatan bir yazı kaleme aldı. Güngör, davaya yeni atanan savcının para trafiğinin izini Polat'ların kurdurduğu o aplikasyonda arandığını belirtti. Dilek Güngör, ayrıca İddianame için MASAK'ın yeni raporunun beklendiğini ve yakın zamanda raporun tamamlanıp, iddianamenin hazırlanacağını söyledi.

Dilek GÜNGÖR
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili gündeme her gün yeni bir iddia geliyor.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

İşin magazin kısmını bir tarafa bırakıp "Yeni atanan savcı ne yapıyor? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen güzellik salonları işliyor mu? MASAK Raporu ne zaman çıkıyor?" sorularının peşine düştüm. Bazı bilgilere ulaştım…

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

Biliyorsunuz, Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcı Erzurum'a sürülünce yerine yeni bir savcı atanmıştı. Yeni savcı öğrendiğim kadarıyla işi epeyce sıkı tutuyor. Para trafiğinin izi Polat'ların kurdurduğu aplikasyonda aranıyor.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

Biliyorsunuz, Polat çiftinin 'sır kapısı' denilen sosyal medyada 'mistikdiyebiri' isimli hesabı olan Mustafa Özalp 1.8 milyon TL'yi Ankara'dan kaçırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek

Polat çiftinin sosyal medya hesapları, e-ticaret platformlarındaki hesapları ve mobil uygulamaya ait tüm işlemlerini Özalp'in yönettiği söyleniyordu.

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