Giriş Tarihi: 03.05.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
06:47
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasında flaş gelişme! Yasa dışı bahisi o aplikasyon çözecek
Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla ilgili yapılan operasyonda tutuklanıp cezaevine konulmuştu. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasının seyrini anlatan bir yazı kaleme aldı. Güngör, davaya yeni atanan savcının para trafiğinin izini Polat'ların kurdurduğu o aplikasyonda arandığını belirtti. Dilek Güngör, ayrıca İddianame için MASAK'ın yeni raporunun beklendiğini ve yakın zamanda raporun tamamlanıp, iddianamenin hazırlanacağını söyledi.