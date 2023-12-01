Doğal gaza zam yok! Fiyatlar daha da aşağı inecek! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar sonuçlarını verdi

Heyecan yaratan Doğalgaz Merkezi projesi fiyatları da aşağı çekecek. Ayrıca dün BOTAŞ doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını da duyurdu. Doğalgaz şirketi TBNG Ülke Müdürü Sinan Furat, "Ulusal gururumuz TPAO doğalgazda ciddi bir atılım yaptı. Özellikle eski Enerji Bakanımız Berat Bey döneminde yapılan atılımlar, sondaj gemileri kamuoyunda Türkiye'nin artık üreten ülke olduğu algısını yerleştirdi. Yerel üreticiler açısından lisans sayıları artırılır, bekleme süreleri kısaltılırsa yerli üretimin daha da artırılacağını düşünüyorum" dedi.