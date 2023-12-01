Doğal gaza zam yok! Fiyatlar daha da aşağı inecek! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar sonuçlarını verdi

REVİZE GEREKİYOR

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ise "Karadeniz'de yapılması gereken çok şey var. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde 25 bcm'e (milyar metreküp) kadar bir gaz yakalayabileceğimizi öngörüyoruz. Böyle bir gaz gelmesi noktasında fiyatların aşağı çekilebileceğini düşünüyoruz. Bize mal satan veya bizim üzerimizden Avrupa'ya doğalgaz göndermeye çalışan firmaların fiyatlarını revize etmesi gerekecek. Çünkü şu an biz bu doğalgazı Avrupa fiyatları ile alıyoruz. Bunu haksızlık olarak görüyorum" dedi.

