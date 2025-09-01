Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro finansman! Bakan Uraloğlu açıkladı: En kısa zamanda inşaata başlayacağız

DEV TÜNEL PROJESİ

Toplam 55 kilometre demiryolu hattı ve 25 kilometre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında, bir demiryolu hattı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları'nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan Dörtyol Kavşağı'na bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut karayoluna entegre edilecek."