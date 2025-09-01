Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:43
Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro finansman! Bakan Uraloğlu açıkladı: En kısa zamanda inşaata başlayacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin İskenderun Limanı'nu Orta Koridor'a bağlayacağını vurgulayarak "Amanos Dağları'nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız." dedi.