Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
17:22
DUL MAAŞI SON DAKİKA! Yasalarda engel yok, yeni çalışma da yok: Dul maaşını erkekler de alır
Daha çok kadınların aldığı sanılan ve kamuoyunda dul maaşı olarak bilinen 'ölüm aylığı' eşi vefat eden erkeklere de ödeniyor. Mevzuatta bir değişiklik yok. Yeni bir durummuş gibi yazılan haberler gerçek değil. Zaten yasalarımız bu konuda erkeklere de hak tanıyor.Üstelik emekli ya da çalışıyorsa hem erkek hem kadın iki hatta üç maaş da alabiliyor