DUL MAAŞI SON DAKİKA! Yasalarda engel yok, yeni çalışma da yok: Dul maaşını erkekler de alır

ERKEK KADIN FARKI YOK

Eşlere bağlanan ölüm aylığı kamu oyunda dul maaşı olarak bilindiği için sadece kadınlara veriliyormuş gibi bir algı da oluşuyor. Oysa burada kadın erkek farkı yok. Mevzuatta bir değişiklik ya da yeni bir düzenleme de yapılmış değil. Zaten hem erkek hem de kadınlar eşlerini kaybettiklerinde belli şartlarda onun maaşını alabiliyor. Böylece eşini kaybetmiş bir kadın gibi, yine eşini kaybetmiş bir erkek de zaten ölüm aylığı alabiliyor.