Dünyadaki 23 kadından biri oldu! Yeni MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başarılarla dolu geçmişi...

BAKAN ŞİMŞEK: BİLGİLİ VE TECRÜBELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya paylaşımında Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın 92 yıllık tarihinde 25 başkan görev yaptı. Erkan ile birlikte dünyada kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 23'e yükseldi. 2013'te kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı 21 iken, bu rakam 2023'te 22'ye çıktı. Erkan ile birlikte bu sayı 23 oldu.