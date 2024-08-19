Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:00
Dünyanın gündemi "Faiz İndirimi"! Küresel ekonomide başrolde halen enflasyon var...
Pandemi sonrasında küresel ekonomide yaşanan enflasyonist baskılar devam ediyor. Devletlerin tüm mücadelesine rağmen enflasyon halen başrolde olmayı sürdürüyor. Yaşanan enflasyonist ortamda ise tüm gözler ve dikkatler merkez bankalarına yöneliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yarın faiz kararını açıklayacak. Beklentiler ise faizin sabit bırakılması yönünde. Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner konuyu köşesinde kaleme aldı.