Dünyanın gündemi "Faiz İndirimi"! Küresel ekonomide başrolde halen enflasyon var...

İşte Doğaner'in o yazısı:

Bu hafta yine merkez bankalarını ve merkez bankası başkanlarının geleceğe yönelik düşüncelerini konuşacağız. Pandemiden bu yana iki ileri bir geri giden küresel ekonomide enflasyon başrolü oynamaya devam ediyor. Bu nedenle iş dönüp dolaşıp merkez bankalarının attığı adımların başarısına kilitleniyor. Görünen o ki bir süre daha başrol koltuğu onlarda olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısında faizin sabit bırakılması bekleniyor. Verilecek mesajlarda da sürpriz bir beklenti yok. 3. Enflasyon Raporu sunumunda MB Başkanı Fatih Karahan, merak edilen tüm soruları yanıtlamış, %38 olan yılsonu enflasyon tahminini değiştirmemişti. MB'nin bu kararlı duruşuna karşılık, piyasa beklentilerinin ise %43-45 arasında değiştiğini söyleyelim.