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Haberler Galeri ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:04

ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

ECB faiz kararı belli oldu. Banka 5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesine düşürdü. Böylece ECB yapmış olduğu 25 baz puanlık indirim ile borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda Fed ve BoE'nin önüne geçti.

ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

Piyasaların odağındaki ECB faiz kararı açıklandı. Buna göre ECB beklentilere paralel olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime giderek mevduat faizini yüzde 3,75'e düşürdü. ECB faiz kararı sonrası yayımladığı metinde, Yönetim Konseyi'nin belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmadığına da dikkat çekti.

ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

ECB FAİZ KARARI BELLİ OLDU: 5 YIL SONRA BİR İLK

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Euro Bölgesi'nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü.

ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdi. Karar metnine, "Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız. Yönetim Konseyi, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edecek. Yönetim Konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmuyor." ifadesi yer aldı. Bu, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçti. Mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim oldu.

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ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

Fed, ABD'de enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı mesajını verirken ECB'nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceği öngörülüyor. ECB'nin faiz oranlarını 25'er baz puan düşürmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki fark da açılmış olacak.

ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

ECB Başkanı Christine Lagarde liderliğindeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed'den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurgulamıştı. 31 Mayıs'ta açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentileri aştığını ortaya koydu.

Bloomberg Economics, Haziran ayında ECB'den 25 baz puanlık bir indirim beklemiş ve Temmuz ayında faizin sabit bırakılmasının ardından Eylül, Ekim ve Aralık aylarında aynı büyüklükte daha fazla indirim öngördüklerini açıklamıştı.

Ancak, Lagarde, 20 Mart'ta ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.

ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Joachim Nagel ise Mart'ta Euro Bölgesi'nde enflasyonun inatçı olabileceğini ifade ederek, ECB'nin Haziran'da faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söylemişti.

Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan ECB'nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.

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