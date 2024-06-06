ECB FAİZ KARARI SON DAKİKA: 5 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gidildi

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

ECB Başkanı Christine Lagarde liderliğindeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed'den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurgulamıştı. 31 Mayıs'ta açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentileri aştığını ortaya koydu.

Bloomberg Economics, Haziran ayında ECB'den 25 baz puanlık bir indirim beklemiş ve Temmuz ayında faizin sabit bırakılmasının ardından Eylül, Ekim ve Aralık aylarında aynı büyüklükte daha fazla indirim öngördüklerini açıklamıştı.

Ancak, Lagarde, 20 Mart'ta ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirterek, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." demişti.