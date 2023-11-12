Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri (4A-4B-4C) || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 ödeme takvimi belli oldu. Yılın 3. İkramiyesi olacak Cumhuriyet'in 100. Yılına özel destek ödenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlere göre ödemeler 4 gün boyunca devam edecek. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme sorgulama işlemlerine banka hesaplarına bakarak başladı. 5 bin TL 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yatırılıyor. Peki; 100. Yıl özel emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ne zaman yatacak? İşte, emekli 5000 TL ikramiye ödeme günleri.