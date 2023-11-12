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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri (4A-4B-4C) || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:49

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri (4A-4B-4C) || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 ödeme takvimi belli oldu. Yılın 3. İkramiyesi olacak Cumhuriyet'in 100. Yılına özel destek ödenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlere göre ödemeler 4 gün boyunca devam edecek. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme sorgulama işlemlerine banka hesaplarına bakarak başladı. 5 bin TL 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yatırılıyor. Peki; 100. Yıl özel emekli ikramiyesi yattı mı, kimlere ne zaman yatacak? İşte, emekli 5000 TL ikramiye ödeme günleri.

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri 4A-4B-4C || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme tarihleri açıklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için özel olarak hesaplara yatırılacak 5000 TL ödemesi hak sahiplerine ulaşmaya başladı. Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeniyor. Ödemeden dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT başvurusu yapanlar da yararlanıyor. Peki, 2023 SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, kimlere verilecek? İşte, ayrıntılar!

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri 4A-4B-4C || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDENİYOR!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi hesaplara geçmeye başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı.

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Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri 4A-4B-4C || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

SGK'nın emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün başladı. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri 4A-4B-4C || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, KİME NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri 11 Kasım'da başlayacak. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞ-KUR ödemeleri ise 14 Kasım'da yapılacak.

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri 4A-4B-4C || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

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