Emekli ikramiyesi 5000 TL ödeme günleri (4A-4B-4C) || 2023 SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi hesaplara geçmeye başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı.