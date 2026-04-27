Emekli maaşı hesabında katsayı detayı: 1999 öncesi, 2008 sonrası nasıl etkilenecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 10:05

Milyonlarca çalışan ve 2026 yılında emeklilik dilekçesi vermek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan katsayı düzenlemesinin detaylarını merak ediyor. 2026 yılı itibari ile emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta girişi olanların maaş hesabı nasıl yapılıyor?

Emeklilik dilekçesini 2026 yılında vermek isteyenlerle beraber milyonlarca çalışanı ilgilendiren katsayı güncellemesi gerçekleşti. Emekli maaşı hesabı yapılırken 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için farklı hesaplamalar yapılıyor. 3 dönem için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor.

AYLIK HESAPLAMASINDA HANGİ KRİTERLER KULLANILIYOR?
  • Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
  • Üç dönem için aylık bağlama oranları (ABO)
  • Önceki yılın güncelleme katsayısı
  • Önceki yılın enflasyon oranı
  • Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
  • İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları
  • Aylık bağlama sistemindeki karma yapının sadeleşmesi.
  • Enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi. Zam oranları arasındaki farkları giderilmesi.
  • Bozulan aktüeryal dengenin yeniden sağlanması.
  • Sistemde kalmanın emekli aylığı açısından daha cazip hale getirilmesi.
2000-2008 ARASI EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Belirtilen yıllar arasında sigorta girişi yapılanlar için hesaplama yapılırken güncelleme katsayısı esas alınıyor. Yani bir önceki yılın ekonomik verileri hesaplamanın için katılıyor. Bu doğrultuda TÜFE ve GSYH artışları da emekli maaşının belirlenmesine etkili oluyor.

2008 SONRASI İÇİN HESAPLAMA DEĞİŞİYOR

2008 yılından sonra sigorta girişi olanlar için hesaplama yöntemi değişiyor. Bu sistemde bir önceki yılın enflasyonun verisinin yüzde 100'ü hesaba katılırken büyümenin yüzde 30'u hesaplamaya dahil ediliyor. 2000-2008 arasında ise büyümenin yüzde 100'ü hesaba dahil edilir.

GÜNCELLEME KATSAYISI DEĞİŞTİ
Öte yandan 2026 yılın emekli olmak isteyenleri yakın ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emekli maaş hesabın kullanılan güncelleme katsayısı değişerek 1,3197 oldu. Buna göre, bir önceki yılın enflasyon oranını tamamı yüzde 3,6'lık büyümenin yüzde 30'luk kısmı maaş artışlarına eklenecek.

Bugün uygulanan sistemde çalışma günü sayısına göre prim günü sayısı daha önemli. Emeklilik sisteminde bir reform yapılması halinde çalışılan gün sayısı da hesaba katılarak eşitlik sağlanacak.

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu sistemindeki mevcut duruma göre Bağkurlunun emekli olması için aranan gün sayısı 9000. Ancak onlarca Bağkurlu prim günlerinin SSK'lılar gibi 7200 gün olmasını talep ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması halinde SSK'lılar ile Bağkurluların emeklilik günleri eşitlenecek, Bağkurlular da 7200 gün şartına tabi olacak.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde en çok yararlanacak olanlar Bağkura tabi olan küçük esnaf olacak. Bağkurlunun emekli olması için gereken 9000 gün sayısı 7200 güne kadar düşecek. Böylece 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkânı elde ederek erken emekli olabilecek.

