Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026! 16.811 TL'lik en düşük emekli aylığı kaç TL'ye çıkacak! SSK ve BAĞ-KUR'lular için masadaki en net oran
Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:08

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026! 16.811 TL'lik en düşük emekli aylığı kaç TL'ye çıkacak! SSK ve BAĞ-KUR'lular için masadaki en net oran

Milyonlarca emekli yeni yıl öncesi maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Temmuz ayında 16.881 TL'ye yükselen emekli aylığı için tüm hesaplamalar değişti. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuyla masada yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Peki SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde kaç zam alacak? İşte masadaki 3 net oran...

Yeni yılda 17 milyon emeklinin maaşına yapılacak zam oranı belli olacak. Emekli zammı için yapılan tüm hesaplar Merkez Bankası'nın enflasyon oranıyla değişti. TCMB tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına 3 farklı oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

ZAM İÇİN SADECE 2 ORAN KALDI

Memur ve emeklilerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 16,67'lik bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseldi.

Emekli maaşlarına 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

4 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM HESABI

TÜİK verilerine göre 4 aylık kamülatif zam yüzde 10.25 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri böylelikle şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu oran Kasım ve Aralık ayı TÜFE rakamlarının belli olmasıyla daha da yükselecek.

MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıkmıştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri de yükseldi. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda yüzde 25-29 olarak açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 31-33'e yükseldi.

ZAM İÇİN MASADAKİ 3 ORAN

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de canlı yayında yaptığı analizle Merkez Bankası'nın yüzde 31 ile yüzde 33 arasındaki yeni tahminine göre tüm maaş gruplarının alacağı net zammı ve en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olacağını tek tek hesapladı.

Faruk Erdem'e göre, 2026 Ocak zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13 ile 14 arasında, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 18 ile 20 arasında kesinleşecek gibi görünüyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 31'lik enflasyon beklentisine göre altı aylık enflasyon yüzde 12.28 olacak. Enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 13.15, yüzde 33 olursa, 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olarak gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 12.28, yüzde 32 olursa 13.15, yüzde 33 olursa ise 13.99 oranında bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 954 TL'ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 13.15 artışla 19 bin 100 TL'ye, yüzde 33 enflasyon sonucuna göre de en düşük maaş yüzde 13.99 artışla 19.243 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN REFAH PAYI HESABI

Orta Vadeli Program (OVP) ve enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6.3 puanlık bir zam farkı oluşacak. Faruk Erdem'e göre bu durum, tüm emeklilerin maaş artışlarının eşitlenmesi için geçmişte uygulanan 'refah payı' formülünü yeniden gündeme getirdi.

Ocak 2026 İçin Masadaki Üç Kritik Senaryo:

Senaryo Adı Uygulama Detayı Kimler Etkilenir? Beklenen Karar?
1. Eşitleme (Refah Payı) SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.3 puan refah payı eklenir ve zam oranları eşitlenir. Sadece SSK/Bağ-Kur emeklileri. Enflasyona karşı koruma amaçlı güçlü beklenti.
2. Her İki Kesime Ekleme Tüm emeklilere (Memur, SSK, Bağ-Kur) enflasyon üzerine ek bir refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitlenir. Tüm emekliler. Toplumsal refahın artırılması hedeflenirse.
3. Mevcut Durum Devam Eder Ortaya çıkan enflasyon farkları olduğu gibi uygulanır; refah payı veya eşitleme yapılmaz. Son üç dönemde olduğu gibi farklı zam oranları uygulanır. Enflasyonla mücadele politikaları baskın gelirse.
Refah payının verilmesi için emekli maaşına yapılacak zam oranları kesinleştikten, yani 3 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini duyurmasından hemen sonra, Kabine'de siyasi bir karar alınması gerekiyor.

Şu anda resmi gündemde olmasa da, 6.3 puanlık bu büyük farkın sosyal adalet gereği kapatılması yönünde kamuoyunda güçlü bir beklenti bulunmaktadır.