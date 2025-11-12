EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026! 16.811 TL’lik en düşük emekli aylığı kaç TL’ye çıkacak! SSK ve BAĞ-KUR’lular için masadaki en net oran

ZAM İÇİN SADECE 2 ORAN KALDI

Memur ve emeklilerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 16,67'lik bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseldi.

Emekli maaşlarına 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.