EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026! 16.811 TL’lik en düşük emekli aylığı kaç TL’ye çıkacak! SSK ve BAĞ-KUR’lular için masadaki en net oran

Ocak 2026 İçin Masadaki Üç Kritik Senaryo:
|Senaryo Adı
|Uygulama Detayı
|Kimler Etkilenir?
|Beklenen Karar?
|1. Eşitleme (Refah Payı)
|SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.3 puan refah payı eklenir ve zam oranları eşitlenir.
|Sadece SSK/Bağ-Kur emeklileri.
|Enflasyona karşı koruma amaçlı güçlü beklenti.
|2. Her İki Kesime Ekleme
|Tüm emeklilere (Memur, SSK, Bağ-Kur) enflasyon üzerine ek bir refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitlenir.
|Tüm emekliler.
|Toplumsal refahın artırılması hedeflenirse.
|3. Mevcut Durum Devam Eder
|Ortaya çıkan enflasyon farkları olduğu gibi uygulanır; refah payı veya eşitleme yapılmaz.
|Son üç dönemde olduğu gibi farklı zam oranları uygulanır.
|Enflasyonla mücadele politikaları baskın gelirse.