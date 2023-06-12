Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmiş, bu tutar üzerinde aylık alanlara da iyileştirme yapılacağı belirtilmişti. 2023 Temmuz zammı için sayılı günler kalırken milyonlar gelecek açıklamalara kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile 5 aylık emekli maaşı zam oranı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Vedat Işıkhan önderliğinde asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Peki, 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…