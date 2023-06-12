Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık emekli maaşı zam oranı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılırken bu tutar üzerinde maaş alanlara iyileştirme yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise tüm gözler 2023 Temmuz zammı için gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son durum ve gelişmeler…