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Haberler Galeri Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:49

Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilmiş, bu tutar üzerinde aylık alanlara da iyileştirme yapılacağı belirtilmişti. 2023 Temmuz zammı için sayılı günler kalırken milyonlar gelecek açıklamalara kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile 5 aylık emekli maaşı zam oranı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Vedat Işıkhan önderliğinde asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Peki, 2023 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık emekli maaşı zam oranı belli oldu. Geriye ise sadece Haziran verisi kaldı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılırken bu tutar üzerinde maaş alanlara iyileştirme yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise tüm gözler 2023 Temmuz zammı için gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı son durum ve gelişmeler…

Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR"

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Kritik toplantının en önemli gündemi asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere sosyal devlet anlayışı çervesinde yapılacak düzenlemeler oldu. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda yılda iki kez zam alan milyonlarca emekliye zam dönemi öncesinde müjdeli haber gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak zammı ile 5 bin 500 TL'yi bulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Zamlı maaşlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli maaşı zammı son dakika Temmuz 2023: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ÇALIŞMALAR 2 BAKANLIK BÜNYESİNDE SÜRÜYOR

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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