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Haberler Galeri Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:41

Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Emekli zammıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Temmuz ayına doğru zaman daralırken milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak yeni artışları heyecanla bekliyor. Zam dönemi yaklaştıkça, maaş artışlarına dair tahminler ve hesaplamalar da netleşmeye başladı. Uzmanlar yeni emekli maaşı için çarpıcı tahminde bulundu. Öte yandan temmuz ayında memurlar da yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artış emekli memurların da gelirlerini artıracak. Memur ve memur emeklileri için de olası zam oranı ortaya çıktı. İşte emekli ve memur zammında merak edilen tüm detaylar...

Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Temmuz ayına doğru zaman daralırken milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak yeni artışları heyecanla bekliyor. Zam dönemi yaklaştıkça, maaş artışlarına dair tahminler ve hesaplamalar da netleşmeye başladı.

Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ocak-temmuz döneminde oluşan farkın bir kısmı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu ana kadar yüzde 13,36'lık artışı hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12,29 olarak belirlendi. Kesin maaş artış oranları ise mayıs ve haziran ayı verilerinin ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını temmuzun ilk haftasında açıklayacak.

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Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayına dair Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu enflasyon tahmini önceki ankete göre yükseldi. Nisan'da yüzde 29,98 olan beklenti, mayısta yüzde 30,35'e çıktı.

Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Ankete katılan uzmanlar, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,36; haziran ayında ise yüzde 1,77 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Geçen ayki tahminler daha düşüktü: Mayıs için yüzde 2,20, haziran içinse yüzde 1,70. Bu veriler, temmuzda maaşlara yansıyacak zam oranlarının daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Ankette 71 katılımcı bulunuyor ve bunlar bankacılık, finans ve reel sektörden geliyor.

Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Halihazırda 14.469 TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığının, yasal bir düzenlemeyle yaklaşık 17 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Aksi halde, kök aylığı 12.252 TL'nin altında olan çok sayıda emekli, zamdan yeterince faydalanamayacak. Bu nedenle Meclis'in, en düşük emekli maaşına yönelik bir adım atması öngörülüyor.