Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
20:41
Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin
Emekli zammıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Temmuz ayına doğru zaman daralırken milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak yeni artışları heyecanla bekliyor. Zam dönemi yaklaştıkça, maaş artışlarına dair tahminler ve hesaplamalar da netleşmeye başladı. Uzmanlar yeni emekli maaşı için çarpıcı tahminde bulundu. Öte yandan temmuz ayında memurlar da yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artış emekli memurların da gelirlerini artıracak. Memur ve memur emeklileri için de olası zam oranı ortaya çıktı. İşte emekli ve memur zammında merak edilen tüm detaylar...