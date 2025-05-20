Emekli memur zammında son dakika! Emekli ve memur zammı için ilk rakamlar ortaya çıktı, çarpıcı tahmin

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ocak-temmuz döneminde oluşan farkın bir kısmı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu ana kadar yüzde 13,36'lık artışı hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12,29 olarak belirlendi. Kesin maaş artış oranları ise mayıs ve haziran ayı verilerinin ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını temmuzun ilk haftasında açıklayacak.