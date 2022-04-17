Giriş Tarihi: 17.04.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 14:35

Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

Yasalara göre emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte birçok çalışanın merak ettiği erken emeklilik yolları...