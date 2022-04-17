Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün. ÇALIŞANLAR ANNELER İÇİN PRİM KAZANMA İMKANI Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. ASKERLİK EMEKLİLİK YAŞINI GERİYE ÇEKER Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor. 15 YIL PRİM YETİYOR 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. EMEKLİLİK İÇİN SAĞLIK ÖNEMLİ MAZERET Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler malulen emekli olabiliyor. VERGİ İNDİRİMİ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI VERİR Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor. BU MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR DİKKAT Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR... Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor. ERKEN YAŞLANANA MAAŞ İMKANI Gerek SSK'lı gerekse Bağ-Kur'lu sigortalılara erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor. SON DAKİKA EMEKLİLİK HABERLERİ EN HIZLI EN DOĞRU SABAH.COM.TR'DE!