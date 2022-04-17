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Haberler Galeri Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 14:35

Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

Yasalara göre emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte birçok çalışanın merak ettiği erken emeklilik yolları...

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda erken emekli olmak mümkün.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

ÇALIŞANLAR ANNELER İÇİN PRİM KAZANMA İMKANI

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

ASKERLİK EMEKLİLİK YAŞINI GERİYE ÇEKER

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

15 YIL PRİM YETİYOR

15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Adım adım erken emeklilik formülleri: Yaş şartı nasıl geri çekilir?

EMEKLİLİK İÇİN SAĞLIK ÖNEMLİ MAZERET

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler malulen emekli olabiliyor.

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