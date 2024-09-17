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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL
Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:01

EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammına ilişkin veriler yavaş yavaş belli olurken emekli promosyon kampanyalarına dair aramalar da arttı. 13 banka eylül ayı emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. En yüksek banka promosyonu 24 bin TL'ye ulaşırken, vatandaşlar söz konusu rakamı hangi bankanın verdiğini merak etti. Peki en yüksek banka promosyonu veren kurum hangisi? Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren banka promosyonları ne kadar? İşte 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları...

EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

Son dakika haberi: Emekli promosyon kampanyalarında en yüksek rakam 24 bin TL'ye ulaştı. Eylülde kampanyalarını yenileyen bankalar, emekli promosyon ödemelerinin güncel rakamlarını ve gerekli şartları duyurdu. Peki 13 banka arasında en yüksek emekli promosyon ödemesini yapan hangisi? Banka promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA EN YÜKSEK RAKAM 24 BİN TL

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyonları 24 bin TL'ye ulaştı. Ocak ayında geliri tekrar artacak olan emekli vatandaşlar, verilerin gelmesiyle güncel emekli promosyon kampanyalarını merak etti. Peki en yüksek banka promosyonu ödemesini hangi banka yapıyor? Banka promosyonları ne kadar oldu? Merak edilenler yanıt buldu.

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EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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