EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA EN YÜKSEK RAKAM 24 BİN TL

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyonları 24 bin TL'ye ulaştı. Ocak ayında geliri tekrar artacak olan emekli vatandaşlar, verilerin gelmesiyle güncel emekli promosyon kampanyalarını merak etti. Peki en yüksek banka promosyonu ödemesini hangi banka yapıyor? Banka promosyonları ne kadar oldu? Merak edilenler yanıt buldu.