Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
15:01
EMEKLİ PROMOSYON 2O24 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Eylül rakamları açıklandı: En yüksek banka promosyonu 24 bin TL
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammına ilişkin veriler yavaş yavaş belli olurken emekli promosyon kampanyalarına dair aramalar da arttı. 13 banka eylül ayı emekli promosyon kampanyalarını açıkladı. En yüksek banka promosyonu 24 bin TL'ye ulaşırken, vatandaşlar söz konusu rakamı hangi bankanın verdiğini merak etti. Peki en yüksek banka promosyonu veren kurum hangisi? Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren banka promosyonları ne kadar? İşte 13 bankanın emekli promosyon kampanyaları...