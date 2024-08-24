Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
11:07
EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?
Emekli promosyon ödemesinde belirleyici olan emekli maaşı için hesaplanan yeni zam oranları, gözleri banka promosyonu tarafına çevirtti. Merkez Bankası'nın ardından piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi de belli oldu. Emekli maaşı için ocakta yapılacak zam için yapılan hesaplamalarda oranın arttığı görüldü. Bunun üzerine emekli vatandaşlar banka promosyonları ne kadar oldu diye aratmalarını sıklaştırdı. Peki en yüksek emekli promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaşırken 13 banka promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...