EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLi OLDU

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emekli maaşı için yeni zam oranı ortaya çıkarken gözler ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları çevrildi. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 13 bankanın maaşa göre emekli promosyon ödemeleri...