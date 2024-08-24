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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:07

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon ödemesinde belirleyici olan emekli maaşı için hesaplanan yeni zam oranları, gözleri banka promosyonu tarafına çevirtti. Merkez Bankası'nın ardından piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi de belli oldu. Emekli maaşı için ocakta yapılacak zam için yapılan hesaplamalarda oranın arttığı görüldü. Bunun üzerine emekli vatandaşlar banka promosyonları ne kadar oldu diye aratmalarını sıklaştırdı. Peki en yüksek emekli promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaşırken 13 banka promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

Emekli zammı için yapılan yeni hesaplamalarda oran arttı. Emekli promosyon tutarı üzerinde belirleyici olan emekli maaşı için yaşanan bu gelişme sonrası emekli vatandaşlar gözlerini emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. İşte merak edilen 13 banka promosyonu...

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLi OLDU

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi dikkat! Emekli maaşı için yeni zam oranı ortaya çıkarken gözler ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları çevrildi. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 13 bankanın maaşa göre emekli promosyon ödemeleri...

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EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! 13 banka promosyonu ne kadar?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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