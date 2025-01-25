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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:54

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

Son dakika haberi...2025 yılı emekli promosyon kampanyaları açıklandı. Emekli maaş zammının belli olması sonrasında emekli vatandaşlar banka promosyonları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Talebin artması bankalar arasında rekabeti kızıştırdı. Rekabete giren bankalar 2025 yılı emekli banka promosyonu için rakamları tek tek açıkladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu veren bankalar hangisi? Banka promosyonu için şartlar ne? İşte emekli promosyonu kampanyaları için merak edilen detaylar...

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

Son dakika haberleri...Milyonların merakla beklediği emekli maaş zammının açıklanmasının ardından gözler emekli promosyonu kampanyalarına çevrildi. Bankalar 2025 yılı için yeni banka promosyonu detaylarını duyurdu. Bankalar tarafından açıklanan bilgilere göre emekli banka promosyonu için tavan rakam 21 bin TL olarak belirlendi.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN 2025 DÖNEMİ BAŞLADI

Emekli promosyon kampanyaları 2025 yılında da son sürat devam ediyor. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank'ın da dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte banka promosyonu için merak edilenler...

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EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: 2025 emekli promosyon kampanyaları belli oldu! Banka promosyonu için kesenin ağzı açıldı: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank...

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

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