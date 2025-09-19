Giriş Tarihi: 19.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:25
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA! Emekli maaş promosyon kampanyası güncellendi: Akbank, Ziraat Bankası, TEB, promosyon tutarları ne kadar oldu?
Emekli maaş promosyon kampanyası eylül ayında güncellendi. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 16,67 zamla emekli maaşı zamları yeniden belirlendi. Banka promosyonları ise yeni maaş zamlarına göre değişti. Akbank emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? İşte TEB, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası promosyon tutarları…