Emekli maaşı ve memur maaşları zam oranı için bekleyiş, bugün açıklanacak veriler ile sona eriyor. Enflasyon rakamları ışığında, memur ve emekli maaşı zammı oranı açıklandı mı sorusu da 13 milyonu aşkın emekli ve 4 milyona yakın memurun bugün en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. TUİK enflasyon verisi her ay belirli dönemlerde açıklanıyor ve ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşı Temmuz ayı zammı miktarı açıklanıyor. SSK – Bağkur emeklilik ve memuriyet türlerine göre emekli maaşları ve memur maaşı zam oranları farklı artışlar gösteriyor. İşte, "2021 Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve enflasyon verilerine ilişkin detaylar…